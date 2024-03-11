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Военная операция на Украине ,  
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В Великобритании нашли мертвым вернувшегося с Украины военного

The Telegraph: добровольца Гарри Грегга нашли мертвым после поездки на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине

В Великобритании нашли мертвым добровольца Гарри Грегга, который поехал в зону конфликта на Украине для боевых действий на стороне ВСУ. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на его семью.

Грегг покончил с собой на следующий день после своего 25-летия. Он уехал на Украину, после того как бывшая министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что каждый, кто выступит на стороне Украины, присоединится к «битве за демократию». Грегг не проходил военную подготовку, если не считать период обучения в кадетских отрядах.

«Он уехал на Украину, потому что знал, что людям нужна помощь», — рассказала мать Грегга. По ее словам, в ходе боевых действий ее сын стал свидетелем гибели своего товарища, с которым вместе находился в окопе. После возвращения в Великобританию у него диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), его семья «не смогла получить для него необходимую помощь».

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Через несколько дней после начала российской военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны для привлечения добровольцев из-за рубежа. Украинские чиновники в апреле 2022 года заявили, что в легион вступили 20 тыс. человек из более чем 50 стран. По данным The New York Times на март 2023 года, на стороне Вооруженных сил Украины остались воевать около 1,5 тыс. иностранцев.

Минобороны России в январе 2024 года заявило, что с февраля 2022 года ВСУ привлекли более 13,5 тыс. человек из стран Европы, Америки, Азии и Африки. В ведомстве также неоднократно сообщали о ликвидации наемнических групп российскими войсками.

В Великобритании нашли мертвым вернувшегося с Украины военного
В Великобритании нашли мертвым вернувшегося с Украины военного

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Теги
Великобритания самоубийство наемники добровольцы
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