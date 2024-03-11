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В Думу внесут отменяющий обязательную сдачу ЕГЭ законопроект

ЛДПР внесет в Госдуму отменяющий обязательную сдачу ЕГЭ законопроект

Депутаты от ЛДПР 11 марта внесут в Госдуму законопроект, предлагающий отменить обязательную сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) при выпуске из школы и дать право выбрать между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами. Текст документа есть в распоряжении агентства ТАСС.

Один из разработчиков проекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что ввести в России механизм пересдачи одного предмета по ЕГЭ до конца приемной кампании — серьезный конструктивный шаг.

«И официальные опросы, и любая встреча в любой аудитории показывают, что ЕГЭ не любят. Это затраты для родителей, неполноценный механизм контроля знаний, это расстройства и различные заболевания», — отметил Нилов. Он выразил надежду, что рано или поздно такой механизм будет устранен.

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В ближайшие месяцы Рособрнадзор внесет поправки в порядок и расписание проведения ЕГЭ, чтобы у выпускников была возможность пересдать экзамен уже в этом году. Об этом «Коммерсанту» сообщили в ведомстве.

С идеей дать выпускникам «второй шанс», то есть предоставить возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы, выступил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

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Теги
Госдума ЕГЭ пересдача Ярослав Нилов ЛДПР
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