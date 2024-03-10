В ворота Букингемского дворца врезалась машина
В ночь на 10 марта автомобиль врезался в ворота Букингемского дворца — резиденции короля Великобритании Карла III в Лондоне. Об этом сообщает The Independent.
Очевидец рассказал изданию, что ДТП произошло около 2:30 по местному времени. «Я услышал громкий хлопок, оглянулся и увидел, что машина врезалась в Букингемский дворец», — сказал он.
По словам собеседника издания, полиция прибыла на место происшествия «довольно быстро». Правоохранители вытащили водителя из машины и задержали его.
Представитель полиции подтвердил The Independent задержание мужчины из-за причинения имущественного ущерба. Он уточнил, что после ДТП водителя доставили в больницу. Кроме него в результате происшествия никто не пострадал.
В начале мая 2023 года возле Букингемского дворца задержали мужчину, который бросил у здания патроны от дробовика. Полиция подорвала брошенные предметы. Это случилось за три дня до коронации Карла III — старшего сына королевы Елизаветы II, которая умерла 8 сентября прошлого года. Коронация нового монарха состоялась 6 мая.
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