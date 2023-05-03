В Лондоне у Букенгемского дворца задержали мужчину, бросившего патроны от дробовика

У дворца Карла III задержали мужчину, бросившего патроны от дробовика

У официальной резиденции короля Великобритании Карла III задержали человека, бросившего у ворот Букингемского дворца патроны от дробовика. Об этом пишет Reuters со ссылкой на полицию Лондона.

Инцидент произошел за три дня до коронации нового британского монарха.

Инцидент произошел около шести вечера. Мужчина подошел к воротам и бросил на территорию дворца патроны. Вскоре его задержали. Полиция произвела детонацию брошенных предметов.

Коронация Карла III пройдет 6 мая в Вестминстерском аббатстве. В это же время сторонники «Общества республиканцев» намерены провести акцию протеста. Члены организации считают восшествие на престол Карла III «лучшим шансом покончить с монархией».

Сторонники главного антимонархического движения Великобритании соберутся на пути коронационного шествия рядом со статуей Карла I, который был обезглавлен в 1649 году. В акции намерны принять участие около 1 тыс. человек.