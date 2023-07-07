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Мужчина приковал себя наручниками к воротам Букингемского дворца

Мужчина приковал себя наручниками к воротам Букингемского дворца в Лондоне

Мужчина приковал себя наручниками к воротам Букингемского дворца — официальной резиденции короля Великобритании Карла III, угрожая причинить себе увечья, сообщила полиция Лондона в Twitter.

Мужчина старше 30 лет подошел к воротам здания примерно в 17:23 6 июля (19:23 мск). Офицеры пытались поговорить с ним, чтобы «довести ситуацию до спокойного разрешения» и «обеспечить его безопасность и благополучие».

На место также приехала скорая помощь, сообщает Sky News. Полиция оцепила место происшествия, где столпились прохожие и туристы.

В 21:00 по местному времени (23:00 мск) в полиции сообщили, что кордоны остаются на месте, ситуация еще не разрешена. Мужчина успел нанести себе несколько ножевых ранений.

В начале мая возле Букингемского дворца задержали мужчину, который бросил у здания патроны от дробовика. Полиция подорвала брошенные предметы. Это случилось за три дня до коронации Карла III — старшего сына королевы Елизаветы II, которая умерла 8 сентября прошлого года. Коронация нового монарха состоялась 6 мая.

Теги
Букингемский дворец полиция Лондон
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