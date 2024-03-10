США отправили первый корабль для обустройства порта в Газе

Американский корабль «Генерал Фрэнк Бессон» отправился к побережью сектора Газа, чтобы доставить оборудование для строительства временного морского порта в регионе, сообщает пресс-служба Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

«9 марта 2024 года корабль армии США (USAV) «Генерал Фрэнк С. Бессон» (LSV-1) <...> покинул объединенную базу Лэнгли-Юстис по пути в Восточное Средиземноморье менее чем через 36 часов после того, как президент Байден объявил, что США окажут гуманитарную помощь Газе по морю», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что судно материально-технического обеспечения «Генерал Фрэнк Бессон» доставит первое оборудование для создания временного терминала, куда будут привозить жизненно важные гуманитарные грузы.

7 марта президент США Джо Байден сообщил, что поручил американским военным создать временный порт на побережье сектора Газа, который позволит доставлять помощь в регион из средиземноморских стран. По его словам, ранее корабли с гуманитарной помощью пришвартовывались в Египте, теперь Газа сможет принимать их самостоятельно. Байден также подчеркнул, что американских военных не будет «на земле» в Газе.

Кроме того, Евросоюз, ОАЭ и США собираются запустить морской гуманитарный коридор между Кипром и сектором Газа. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен говорила, что пилотный рейс из кипрского порта Ларнака в Газу должен был пройти 8 марта. Корабль повез продовольствие от американской благотворительной организации World Central Kitchen (WCK).