ЕС, ОАЭ и США на выходных запустят гуманитарный коридор между Кипром и Газой

ЕС, ОАЭ и США запустят морской гуманитарный коридор между Кипром и Газой

Президент Кипра Никос Христодулидис (справа) и Урсула фон дер Ляйен в порту Ларнаки (Фото: Andreas Loucaides / Reuters)

Евросоюз, ОАЭ и США планируют запустить морской гуманитарный коридор между Кипром и сектором Газа в ближайшие дни, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время визита на остров, передает Reuters.

«Сейчас мы очень близки к открытию этого коридора, надеюсь, в эту субботу-воскресенье, и я очень рада видеть, что первый пилотный проект запустят сегодня», — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, 8 марта корабль с гуманитарной помощью совершит пилотный рейс из кипрского порта Ларнака в эксклав. Он повезет продовольствие от американской благотворительной организации World Central Kitchen (WCK).

Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хаят заявил, что израильская сторона приветствует открытие морского коридора. «Израиль будет продолжать содействовать доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа в соответствии с правилами ведения войны и в координации с США и нашими союзниками по всему миру», — написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Хаят отметил, что помощь в эксклав начнут отправлять «после проведения проверок безопасности в соответствии с израильскими стандартами».

Президент США Джо Байден накануне, 7 марта, рассказал, что поручил американским военным создать временный порт на побережье сектора Газа, который позволит доставлять помощь в регион из средиземноморских стран.

По его словам, ранее корабли с гуманитарной помощью пришвартовывались в Египте, теперь эксклав сможет принимать их самостоятельно.

В ноябре власти Кипра предложили создать морской коридор для доставки помощи сектору Газа, пролегающий через территорию острова. Кипрский президент Никос Христодулидис тогда говорил, что операционный центр будет располагаться в Ларнаке, где находятся морская и воздушная гавани республики, и будет способен принимать до 200 тыс. т гуманитарных грузов.

Позднее премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе также выступил с предложением открыть морской гуманитарный коридор между Кипром и сектором Газа.