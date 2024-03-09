Два самолета Швеции пролетели у границ России впервые со вступления в НАТО

Самолеты Швеции заметили у границ России впервые после вступления в НАТО

Два военных самолета Швеции впервые с момента вступления страны в НАТО совершили разведывательные полеты вблизи российской границы, сообщает портал Itamilradar.

По его данным, утром 8 марта самолет Saab 340 пролетел над Балтикой недалеко от Калининградской области. Судно способно отслеживать полеты самолетов на больших расстояниях, уточняет Itamilradar.

В тот же день заметили еще один шведский самолет у границы Калининградской области и Белоруссии — Gulfstream S102B. Он может перехватывать электронные сигналы на большой дальности.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе с Финляндией. Последняя официально присоединилась к альянсу в апреле 2023 года, заявку Стокгольма долгое время блокировали Турция и Венгрия.

В конце января 2024 года Турция одобрила вступление Швеции в блок, 26 февраля аналогичное решение принял венгерский парламент. Страна официально присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года, став 32-м государством блока.

В Кремле заявили, что вступление Швеции в НАТО повлечет за собой негативные последствия для безопасности России. Президент Владимир Путин пообещал зеркальный ответ на размещение военной инфраструктуры альянса в этой стране.