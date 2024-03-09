ВСУ нанесли удар по грузовикам с углем в Харьковской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по двум грузовикам, которые перевозили уголь для жителей Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, сначала украинские военные ударили FPV-дронами, после чего открыли огонь из реактивной системы залпового огня «Град», машина сгорела полностью. «Один из водителей получил ранение и сейчас находится в больнице», — добавил Ганчев.
Российские военные после начала спецоперации заняли часть территорий Украины. Харьковская область контролируется Россией частично. Так, в конце января 2024 года российские военные заняли харьковские села Крахмальное и Табаевка. На подконтрольной российским войскам территории была создана военно-гражданская администрация, которую возглавляет Виталий Ганчев. В отличие от Херсонской, Запорожской областей и Донбасса в Харьковской области референдум о присоединении к России не проводился.
Харьковская область граничит с Белгородской, которая с начала военной операции регулярно попадает под обстрелы и атаки дронов. В частности, 9 марта ВСУ дважды атаковали хутор Мухин, а также обстреляли село Безымено. Средства ПВО сбили дрон самолетного типа на подлете к Белгороду.
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