В ВСУ подтвердили потерю контроля над Крахмальным
Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо подтвердил информацию о том, что российские военные взяли под контроль село Крахмальное в Харьковской области.
Украинские военные «отошли на более подготовленные рубежи», добавил Фитьо. При этом он отметил, что на территории населенного пункта находилось всего около пяти домов.
Минобороны сообщили о взятии Крахмального днем 21 января.
Крахмальное стало вторым населенным пунктом, о взятии которого под контроль за эту неделю отчиталось российское Минобороны. 18 января министерство сообщило, что под контроль российских военных перешло село Веселое в ДНР.
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