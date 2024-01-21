В ВСУ подтвердили потерю контроля над Крахмальным

В ВСУ подтвердили потерю контроля над селом Крахмальное в Харьковской области

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Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо подтвердил информацию о том, что российские военные взяли под контроль село Крахмальное в Харьковской области.

Украинские военные «отошли на более подготовленные рубежи», добавил Фитьо. При этом он отметил, что на территории населенного пункта находилось всего около пяти домов.

Минобороны сообщили о взятии Крахмального днем 21 января.



Крахмальное стало вторым населенным пунктом, о взятии которого под контроль за эту неделю отчиталось российское Минобороны. 18 января министерство сообщило, что под контроль российских военных перешло село Веселое в ДНР.