В Европе зафиксировали рост заболеваемости венерическими болезнями

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Рост зарегистрированных случаев инфекций, передающихся половым путем (ИППП), зафиксировали в странах Евросоюза, следует из ежегодного доклада Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

«В 2022 году число зарегистрированных случаев значительно увеличилось по сравнению с предыдущим годом: число случаев гонореи увеличилось на 48%, случаев сифилиса — на 34%, а случаев хламидиоза — на 16%», — говорится в отчете.

Эксперты также сообщили о росте числа случаев венерической лимфогранулемы (заболевание характеризуется поражением кожи, сопровождаемым увеличением лимфоузлов в области паха или таза. — РБК) и врожденного сифилиса (вызванного передачей инфекции от матери к плоду).

По данным ВОЗ, ежедневно в мире фиксируют более 1 млн случаев заражения ИППП. В списке инфекций содержится более 30 различных заболеваний, основные — сифилис, хламидиоз, гонорея, герпес ВИЧ.

В 2022 году в России также зарегистрировали рост заболеваемости сифилисом. В Минздраве это объяснили возвращением мигрантов, а также низкой обращаемостью населения за медпомощью в период пандемии.

Проект «Если быть точным» в конце 2023 года сообщил, что в 25 российских регионах проблема ВИЧ выражена высоко или выше среднего. Это самое большое число регионов с такой оценкой за последние три года. Минздрав России сообщал, что с 2019 по 2023 год заболеваемость ВИЧ-инфекцией в стране снизилась почти на 35%.