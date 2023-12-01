Эксперты оценили ситуацию с ВИЧ в российских регионах

В 17 регионах России ситуация с ВИЧ благополучная или нормальная, в 25 проблема выражена высоко или выше среднего, посчитали в проекте «Если быть точным»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В 25 регионах России проблема ВИЧ выражена высоко или выше среднего, следует из ежегодного рейтинга российских регионов по ситуации с ВИЧ проекта «Если быть точным» (есть в распоряжении РБК). Это самое большое число регионов с такой оценкой за последние три года: так, в 2021-м их количество в рейтинге составляло 21, в 2020-м — 22.

В шести регионах ситуация характеризуется благополучно, в 11 выраженность проблемы ниже среднего.

С 2014 года аналитики проекта каждый год делят все субъекты на пять групп по ситуации с ВИЧ. Самая проблемная — группа Е («высокая выраженность проблемы»), затем D («проблема выражена выше среднего»), и так до А, где ситуация с инфекцией благополучная.

Как считали авторы исследования Для расчета рейтинга аналитики проекта учитывают пять показателей: сколько новых случаев ВИЧ выявлено на 10 тыс. обследованных; количество умерших от причин, связанных с ВИЧ, на 100 тыс. населения; доля беременных женщин с ВИЧ; доля тех, кто получает антиретровирусную терапию (от всех людей с ВИЧ), а также доля людей с ВИЧ c неопределяемой вирусной нагрузкой от тех, кто получает лечение. «Мы смотрим сразу несколько показателей, чтобы еще оценить и то, как регион справляется с решением проблем для людей с ВИЧ», — говорят авторы исследования. Аналитики опирались на данные Минздрава и Роспотребнадзора, оба ведомства собирают статистику по количеству людей с ВИЧ. Их данные ежегодно различаются примерно на 300 тыс. В случае нестыковки данных авторы рейтинга выбирали бóльшие цифры. «Минздрав регистрирует только тех людей с ВИЧ, которые обратились за медицинской помощью, Роспотребнадзор же получает информацию о результатах тестирования на ВИЧ», — пояснил РБК руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Данные Роспотребнадзора важны для оценки ситуации и принятия мер, а Минздрава — в основном для расчета закупки лекарств, пояснил он.

В ответ на просьбу прокомментировать данные проекта пресс-служба Минздрава сообщила РБК, что в прошлом году количество людей, живущих с ВИЧ, составило 887,7 тыс. человек, это указывалось в презентации главного внештатного специалиста Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексея Мазуса (была представлена на форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ 29 ноября).

Было также выявлено 55,6 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции, отметил Мазус. В то же время, согласно статформе 2 Роспотребнадзора, число новых случаев было больше и составило 63,2 тыс. В этой форме возможен повторный учет новых случаев, так как она не учитывает миграцию, отмечалось в презентации. «Нужно понимать, что там отражается месячное число людей и, конечно, это суммирование в год дает очень большую разницу, числа отчасти дублируются <...>, но это не значит, что столько больных у нас на территории», — сказал Мазус.

Где ситуация сложнее всего

Самая сложная ситуация наблюдается на Урале и в Сибири, следует из подсчетов «Если быть точным». В группу Е рейтинга в прошлом году вошли восемь регионов: Кемеровская, Челябинская, Иркутская, Томская и Оренбургская области, а также Алтайский, Красноярский и Пермский края. Эти регионы традиционно находятся в числе проблемных в рейтинге, а Кемеровская и Иркутская области получают рейтинг Е девять лет подряд, отмечают авторы исследования.

В этих восьми регионах было больше всего людей с ВИЧ в пересчете на душу населения. Если в среднем по России на 100 тыс. населения приходится 797 людей с ВИЧ, то, например, в Кемеровской области — 2098 человек, а в Иркутской — 1978, указывается в исследовании. В этой же группе регионов наблюдалась высокая смертность от ВИЧ — иногда в разы выше среднего показателя по России (11 человек на 100 тыс.), отмечают авторы рейтинга. Это смерти непосредственно от ВИЧ или ассоциированных с ним болезней. В Кемеровской области смертность составила 46 человек на 100 тыс. населения, в Пермском крае — 37 человек, в Иркутской области — 33, свидетельствуют данные проекта.

Кроме того, в субъектах группы E фиксировалось больше всего новых случаев (за исключением Тюменской области, которую аналитики относят к группе D). Так, в Кемеровской области число новых случаев ВИЧ составило 86,3 на 100 тыс. человек, в Томской — 85,5, в Иркутской — 80,4, а в Оренбургской — 78,1. Среднероссийский показатель составляет 39 новых случаев на 100 тыс. населения.

Вполне естественно, что регионы со сложной ситуацией — те, где и раньше было больше инфицированных, сказал РБК руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. «От тысячи человек может больше заразиться, чем от ста, в течение года», — пояснил он.

Большинство регионов группы также возглавляют топ-10 субъектов по числу выявленных случаев ВИЧ на 10 тыс. обследованных. По этому показателю число новых случаев в регионах падает по сравнению с прошлым годом (в отличие от показателя новых случаев на 100 тыс. человек). «Число людей, прошедших тестирование на ВИЧ, растет, но изменился контингент обследованных. Доля протестированных людей из уязвимых групп снизилась. Если в 2015 году по России они составляли 5% протестированных, то в 2022-м — 2,8%», — считают авторы исследования.

Доля инфицированных на 10 тыс. обследованных снижается в целом по России, рассказал Покровский. «Общее количество обследованных растет быстрыми темпами, а число выявленных инфицированных снижается, потому что обследуют большее количество тех, которые не находятся в зоне риска, а не наиболее уязвимых, например наркопотребителей», — соглашается он. Покровский добавляет, что обширный охват тестирования предусмотрен государственной стратегией борьбы с ВИЧ. «Все рвутся в этот показатель, но, как всегда, за счет количества, а не качества», — сказал он.

В прошлом году на ВИЧ было обследовано 46,9 млн человек, что составляет 32% населения. Это больше, чем в 2021-м, когда доля тех, кто прошел тестирование, составляла 28%, привел в презентации 29 ноября данные Мазус. «Система здравоохранения России настроена на быстрое выявление и понимание природы инфекционной болезни. Наша страна является лидером модели раннего выявления, что дает пациентам после заражения безусловную возможность вести полноценную жизнь», — отметил он в выступлении.

В группу D рейтинга, где «проблема выражена выше среднего», аналитики проекта отнесли 17 регионов. Это Камчатский край, Курганская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Новосибирская, Самарская, Свердловская, Тверская, Тюменская, Ульяновская области, а также Приморский край, республики Бурятия, Крым, Хакасия, Удмуртия и Чукотский автономный округ.

По сравнению с прошлым годом со «средней» до «выше среднего» ситуация ухудшилась в семи субъектах, остальные десять и ранее находились в этой категории или хуже. Группа до D ухудшилась у Камчатского и Приморского краев, Хакасии, а также у Ленинградской, Новгородской, Тверской и Тюменской областей.

«Чтобы остановить эпидемию ВИЧ, нужно, чтобы как можно больше людей получали АРВ-терапию. Если человек постоянно ее принимает, его вирусная нагрузка становится неопределяемой и он не может передать вирус другому человеку», — указывается в исследовании. За исключением Пермского края, в остальных регионах с рейтингом D или E охват лечения составляет менее 50%, подчеркнули аналитики «Если быть точным».

РБК направил запросы в Минздравы регионов, которые вошли в группу Е.

Где ситуация обстоит благополучно

Согласно исследованию, самые благополучные по проблеме ВИЧ регионы — Кировская, Липецкая, Белгородская, Тамбовская области, Калмыкия, Ингушетия и Мордовия, указывается в исследовании. Они все получили рейтинг А.

Меньше всего новых выявленных случаев ВИЧ на 100 тыс. населения — в Калмыкии (4,5), Чечне (5,2), Ингушетии (6,7), Туве (9) и Дагестане (10). В семи субъектах смертность от ВИЧ составляет один человек на 100 тыс. — Липецкой, Тамбовской и Орловской областях, Карачаево-Черкесии, Туве, Дагестане и Ингушетии.

Три региона — Кировская область, Мордовия и Чувашия — обеспечивают АРВ-терапию 100% людей с ВИЧ, отмечают авторы со ссылкой на данные Минздрава.

Еще 11 субъектов вошли в группу B — аналитики характеризовали эти регионы как те, где проблема с ВИЧ «выражена ниже среднего». Это Архангельская, Брянская, Курская, Магаданская, Орловская, Рязанская области, республики Дагестан, Чувашия и Тува, а также Ставропольский и Хабаровский края. Из них по сравнению с 2021 годом свою позицию в рейтинге улучшили шесть — перешли из категории С («средняя выраженность проблемы»): Архангельская, Магаданская, Рязанская области, Ставропольский край, Тува и Чувашия.