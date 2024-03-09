Конгресс продлил договоры об ассоциации с государствами в Тихом океане

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Конгресс США одобрил выделение $7,1 млрд в течение 20 лет на продление договоров об ассоциации с Маршалловыми Островами, Микронезией и Палау для противодействия росту влияния Китая в Тихоокеанском регионе, сообщает газета Financial Times.

Речь идет о Договоре о свободной ассоциации (Compacts of Free Association, COFA). Согласно документу, эти государства предоставляют американским военным право исключительного доступа в свои территориальные воды и воздушное пространство, что лишает подобного права другие страны. В обмен США предоставляют этим государствам экономическую и финансовую помощь. Военное присутствие на Маршалловых Островах, в Микронезии и Палау США установили со времен Второй мировой, после войны эти территории под названием «Подопечная территория Тихоокеанские острова» находились под управлением ООН, а потом — США. С 80-х годов (Палау — с 1994 года) эти формально суверенные страны находятся в ассоциации с США, что позволяет в том числе сохранять там и военное присутствие.

Хотя площадь этих государств мала, их территориальные воды охватывают около 4 тыс. км, предоставляя США критически важный доступ к Индо-Тихоокеанскому региону, отмечает FT. На островных государствах Вашингтон может размещать ракеты и проводить испытания межконтинентальных баллистических ракет.

Сенатор Дэн Салливан (республиканец от штата Аляска) подчеркнул, что эти союзники позволяют противостоять «агрессивным региональным планам» Китая. По информации издания, выделенные на ассоциацию средства входят в законопроект о выделении $460 млрд для части федеральных ведомств, который ранее одобрила палата представителей и поддержал сенат.

В августе 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий Минфину США запрещать или ограничивать американские инвестиции в Китае в чувствительные технологии. Он назвал Пекин «бомбой замедленного действия» из-за экономических проблем в регионе. «Когда у плохих людей возникают проблемы, они совершают плохие поступки», — подчеркнул президент.