Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства до сентября
Американский сенат поддержал по результатам процедурного голосования пакетный законопроект, предусматривающий финансирование правительства до конца 2024 финансового года (30 сентября), передает Reuters.
Проект закона подразумевает выделение свыше $460 млрд на финансирование ряда ведомств. В соответствии с регламентом процедурного голосования требовалась поддержка инициативы со стороны по меньшей мере 60 сенаторов. В результате за нее проголосовали 63 парламентария, против высказались 35.
Теперь сенат должен провести основное голосование, которое позволит избежать частичной приостановки работы федерального правительства из-за нехватки финансирования. Если верхняя палата одобрит законопроект, документ направят на подпись президенту США Джо Байдену.
6 марта инициативу в полном составе поддержала нижняя палата конгресса. Документ поддержали 339 конгрессменов, против выступили 85 законодателей.
В январе Байден подписал закон о третьем с октября 2023 года временном бюджете. Это было сделано, чтобы избежать шатдауна — ситуации, когда федеральные ведомства вынужденно прекращают работу из-за нехватки средств. Финансирование учреждений тогда продлили до начала марта.
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