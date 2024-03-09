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Политика ,  
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Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства до сентября

Сенат США поддержал финансирование правительства до конца сентября

Американский сенат поддержал по результатам процедурного голосования пакетный законопроект, предусматривающий финансирование правительства до конца 2024 финансового года (30 сентября), передает Reuters.

Проект закона подразумевает выделение свыше $460 млрд на финансирование ряда ведомств. В соответствии с регламентом процедурного голосования требовалась поддержка инициативы со стороны по меньшей мере 60 сенаторов. В результате за нее проголосовали 63 парламентария, против высказались 35.

Теперь сенат должен провести основное голосование, которое позволит избежать частичной приостановки работы федерального правительства из-за нехватки финансирования. Если верхняя палата одобрит законопроект, документ направят на подпись президенту США Джо Байдену.

Конгрессмены согласовали финансирование правительства до конца сентября
Политика
Фото:Kevin Dietsch / Getty Images

6 марта инициативу в полном составе поддержала нижняя палата конгресса. Документ поддержали 339 конгрессменов, против выступили 85 законодателей.

В январе Байден подписал закон о третьем с октября 2023 года временном бюджете. Это было сделано, чтобы избежать шатдауна — ситуации, когда федеральные ведомства вынужденно прекращают работу из-за нехватки средств. Финансирование учреждений тогда продлили до начала марта. 

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Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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