Конгрессмены согласовали финансирование правительства до конца сентября
Палата представителей США приняла законопроект о частичном финансировании правительства на сумму $460 млрд до конца сентября, передает CBS News.
Документ поддержали 339 конгрессменов, против выступили 85 законодателей. Из них среди республиканцев «за» проголосовали 132 человека, «против» — 83, не поддержали законопроект два демократа.
Выделение средств оставшимся шести ведомствам, в том числе Пентагону, должны согласовать до 22 марта, чтобы избежать шатдауна.
Соглашение, которого удалось достичь, не включает выделение средства на охрану границ, а также помощь Украине, Израилю и Тайваню.
В США не могут согласовать бюджет на 2024 финансовый год почти полгода — с конца сентября 2023-го. Конгрессмены неоднократно принимали законопроекты о временном финансировании государственных учреждений и программ.
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