Конгрессмены согласовали финансирование правительства до конца сентября

Палата представителей США приняла законопроект о частичном финансировании правительства на сумму $460 млрд до конца сентября, передает CBS News.

Документ поддержали 339 конгрессменов, против выступили 85 законодателей. Из них среди республиканцев «за» проголосовали 132 человека, «против» — 83, не поддержали законопроект два демократа.

Выделение средств оставшимся шести ведомствам, в том числе Пентагону, должны согласовать до 22 марта, чтобы избежать шатдауна.

Соглашение, которого удалось достичь, не включает выделение средства на охрану границ, а также помощь Украине, Израилю и Тайваню.

В США не могут согласовать бюджет на 2024 финансовый год почти полгода — с конца сентября 2023-го. Конгрессмены неоднократно принимали законопроекты о временном финансировании государственных учреждений и программ.