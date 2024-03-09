Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили
Крымский мост временно закрыли для движения автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале, где публикуется оперативная информация о ситуации на мосту.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра перед ним попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причина приостановки автомобильного движения не уточняется.
Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за предпринимаемых ВСУ попыток атаковать Крым или сам мост.
Ночью Минобороны России отчиталось об отражении атаки 47 украинских беспилотников на несколько российских регионов. Один беспилотник сбили над Белгородской областью, два — над Курской, три — над Волгоградской, 41 — над Ростовской.
В октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. Обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом грузового поезда, погибли четыре человека. В июле 2023 года часть моста была взорвана ударом морских дронов: на автодорожной части был разрушен один пролет, погибли два человека.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил причастность Киева к обеим атакам. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк пригрозил уничтожить мост.
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