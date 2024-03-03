Движение по Крымскому мосту приостановили на фоне сообщений о взрывах в Феодосии

Движение по Крымскому мосту перекрыли на фоне сообщений о взрывах

Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает телеграм-канал, где публикуется оперативная информация о ситуации на мосту.

Ранее в Сети появились сообщения о взрывах в крымском городе Феодосия. Так, телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев писал, что, по предварительным данным, в городе сработали системы ПВО. По информации канала, два взрыва прозвучали после 2:00 мск, за ними последовали еще несколько. Жители города сообщали о сработавших сигнализациях у машин и дрожащих стеклах, передает канал.

Проезд по Крымскому мосту регулярно перекрывают в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

Последняя серьезная атака на Феодосию произошла в ночь на 26 декабря прошлого года. Тогда ВСУ атаковали город «с применением авиационных управляемых ракет», заявили в Минобороны. Во время противовоздушного боя «средствами ПВО уничтожены два украинских Су-24», которые запустили ракеты, добавили в ведомстве.

В результате атаки повреждения получил БДК «Новочеркасск», Минобороны не уточняло характер повреждений. Крымский Минздрав сообщал об одном погибшем и четырех раненых. Двум пострадавшим оказали амбулаторную медицинскую помощь, двоих госпитализировали.