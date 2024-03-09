NBC узнал о проекте конгресса США по помощи Киеву в виде кредита

Республиканцы в палате представителей разрабатывают свой вариант пакета помощи для Украины, который подразумевает выделение кредитов, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, за инициативой в первую очередь стоят спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон и председатели нескольких комитетов. За счет проекта, который сейчас находится на начальной стадии, они рассчитывают заручиться поддержкой своего предложения конгрессменами, избежав при этом ухудшения отношений «с консерваторами, которые против дальнейшего финансирования» Киева.

Инициатива подразумевает предоставление части финансовой поддержки в виде кредитов, рассказал председатель комитет палаты представителей по международным отношениям Майк Маккол. Он также отметил, что на эти цели могут быть направлены конфискованные российские активы.

Конгресс США не может принять законопроект о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим союзникам с сентября 2023 года.

В феврале проекта закона, предусматривающий выделение $95 млрд в качестве поддержки этих государств поддержал сенат. За законопроект проголосовали 70 сенаторов, 29 высказались против него.

Президент США Джо Байден обратился 7 марта к конгрессу с посланием. В нем американский лидер призвал обе палаты представить ему на подпись двухпартийный законопроект о национальной безопасности, в котором будет оговорено оказание помощи Украине. «Мы должны противостоять [президенту России Владимиру] Путину», — подчеркнул Байден.

Россия осуждает поставки военной помощи Украине со стороны стран Запада. Путин отмечал, что без помощи других стран Киев сможет обороняться неделю.