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Военная операция на Украине ,  
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NBC узнал о проекте конгресса США по помощи Киеву в виде кредита

NBC узнал о разработке конгрессом США проекта помощи Украине в виде кредита
Сюжет
Военная операция на Украине

Республиканцы в палате представителей разрабатывают свой вариант пакета помощи для Украины, который подразумевает выделение кредитов, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, за инициативой в первую очередь стоят спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон и председатели нескольких комитетов. За счет проекта, который сейчас находится на начальной стадии, они рассчитывают заручиться поддержкой своего предложения конгрессменами, избежав при этом ухудшения отношений «с консерваторами, которые против дальнейшего финансирования» Киева.

Инициатива подразумевает предоставление части финансовой поддержки в виде кредитов, рассказал председатель комитет палаты представителей по международным отношениям Майк Маккол. Он также отметил, что на эти цели могут быть направлены конфискованные российские активы.

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Майк Джонсон

Конгресс США не может принять законопроект о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим союзникам с сентября 2023 года.

В феврале проекта закона, предусматривающий выделение $95 млрд в качестве поддержки этих государств поддержал сенат. За законопроект проголосовали 70 сенаторов, 29 высказались против него.

Президент США Джо Байден обратился 7 марта к конгрессу с посланием. В нем американский лидер призвал обе палаты представить ему на подпись двухпартийный законопроект о национальной безопасности, в котором будет оговорено оказание помощи Украине. «Мы должны противостоять [президенту России Владимиру] Путину», — подчеркнул Байден.

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Теги
Сенат США США Республиканская партия финансовая помощь военная помощь Украина
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