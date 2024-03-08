ВМС Британии сообщили о нападении на судно у берегов Йемена в Аденском заливе

ВМС Британии сообщили о нападении на судно в Аденском заливе

Фото: UK_MTO / X (ранее — Twitter)

На судно у берегов Йемена в Аденском заливе напали, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) в соцсети X (ранее Twitter).

«Предупреждение о нападении. <...> UKMTO получил сообщение об инциденте в 50 морских милях к северо-востоку от Адена (город в Йемене. — РБК)», — говорится в публикации.

Власти проводят расследование. В UKMTO призвали корабли соблюдать осторожность.

С осени 2023 года йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Повстанцы настаивают, что таким образом поддерживают сектор Газа, где Израиль ведет боевые действия против палестинской группировки ХАМАС. Однако атакам также подвергались корабли, не имеющие отношения к Израилю.

В ответ на атаки хуситов Великобритания и США с января наносят удары по объектам движения в Йемене при поддержке международной коалиции.

6 марта посольство Великобритании в йеменской столице Сане сообщило, что при атаке хуситов на судно в Аденском заливе погибли два члена экипажа. Reuters со ссылкой на источник в судоходстве сообщал, что три члена экипажа пропали без вести, еще четыре человека получили серьезные ожоги.