ВМС Британии сообщили о нападении на судно в Аденском заливе
На судно у берегов Йемена в Аденском заливе напали, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) в соцсети X (ранее Twitter).
«Предупреждение о нападении. <...> UKMTO получил сообщение об инциденте в 50 морских милях к северо-востоку от Адена (город в Йемене. — РБК)», — говорится в публикации.
Власти проводят расследование. В UKMTO призвали корабли соблюдать осторожность.
С осени 2023 года йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Повстанцы настаивают, что таким образом поддерживают сектор Газа, где Израиль ведет боевые действия против палестинской группировки ХАМАС. Однако атакам также подвергались корабли, не имеющие отношения к Израилю.
В ответ на атаки хуситов Великобритания и США с января наносят удары по объектам движения в Йемене при поддержке международной коалиции.
6 марта посольство Великобритании в йеменской столице Сане сообщило, что при атаке хуситов на судно в Аденском заливе погибли два члена экипажа. Reuters со ссылкой на источник в судоходстве сообщал, что три члена экипажа пропали без вести, еще четыре человека получили серьезные ожоги.
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