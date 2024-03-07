Посольство Британии заявило о гибели двух моряков из-за атаки хуситов

Посольство Британии в Сане: два моряка погибли в результате атаки хуситов

По меньшей мере два члена экипажа погибли при атаке на судно True Confidence в Аденском заливе у берегов Йемена, сообщило посольство Великобритании в Сане.

«Погибли как минимум два невинных моряка», — говорится в публикации в соцсети в Х. В диппредставительстве выразили соболезнования близким жертв атаки, а также призвали хуситов прекратить атаки.

Reuters со ссылкой на источник в судоходстве сообщил, что три члена экипажа пропали без вести, еще четыре человека получили серьезные ожоги.

Представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что по судну выпустили несколько противокорабельных ракет. По его словам, удар был точным и привел к возникновению пожара на борту.

«Атака произошла после того, как экипаж корабля проигнорировал предупреждение йеменских военно-морских сил», — добавил представитель военных.

Ранее, 18 февраля, хуситы атаковали британское судно Rubymar в Аденском заливе. Сухогруз получил значительные повреждения и затонул, экипажу помогли выбраться. Судно перевозило 21 тыс. т удобрений, состав которых может нанести вред окружающей среде.

Йеменские хуситы с осени 2023 года атакуют американские и британские корабли, а также связанные с Израилем суда в ответ на израильскую операцию в секторе Газа. США и Британия с января 2024 года наносят ответные удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.