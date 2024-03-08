Под Санкт-Петербургом нашли сумку с человеческими останками
В Выборгском районе Ленинградской области нашли сумку с человеческими останками, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники.
Сумку обнаружил мужчина неподалеку от воинского захоронения в поселке Симагино. Он известил о ней полицию, прибывший на место участковый увидел внутри фрагменты тела человека, погибшего неизвестно когда. По данным портала 78.ru, останки подверглись сильным изменениям.
В 2021 году замглавы Следственного комитета Александр Клаус заявил, что убийство с расчленением не является особенностью Санкт-Петербурга. По его мнению, это лишь один из способов скрыть преступление, к которому прибегают и в других регионах. Он отметил, что дурную славу городу придали два убийства, при которых преступники заметали следы с помощью расчленения жертв.
Так поступил историк Олег Соколов со своей подругой, аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, за что его приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима. В июле 2020 года в Санкт-Петербурге нашли расчлененное тело рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко). По мнению следователей, убийство спланировала супруга исполнителя.
Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг
У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно
Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию
Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит
Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться
Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro
Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»
Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора
Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье
Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB
Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?
Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»