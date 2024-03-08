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Общество ,  
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Под Санкт-Петербургом нашли сумку с человеческими останками

В Выборгском районе Ленобласти нашли сумку с человеческими останками
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В Выборгском районе Ленинградской области нашли сумку с человеческими останками, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Сумку обнаружил мужчина неподалеку от воинского захоронения в поселке Симагино. Он известил о ней полицию, прибывший на место участковый увидел внутри фрагменты тела человека, погибшего неизвестно когда. По данным портала 78.ru, останки подверглись сильным изменениям.

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Фото:Никита Попов / РБК

В 2021 году замглавы Следственного комитета Александр Клаус заявил, что убийство с расчленением не является особенностью Санкт-Петербурга. По его мнению, это лишь один из способов скрыть преступление, к которому прибегают и в других регионах. Он отметил, что дурную славу городу придали два убийства, при которых преступники заметали следы с помощью расчленения жертв.

Так поступил историк Олег Соколов со своей подругой, аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, за что его приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима. В июле 2020 года в Санкт-Петербурге нашли расчлененное тело рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко). По мнению следователей, убийство спланировала супруга исполнителя.

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Теги
Санкт-Петербург расчленение Выборгский район убийство
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