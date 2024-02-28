В Подмосковье нашли тело подростка с оплавленным телефоном в руке
В Подмосковье нашли тело подростка с ожогами, в его руке был оплавленный сотовый телефон, сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел 28 февраля в поселке Зеленый города Старая Купавна. В квартире бабушки нашли труп ее 17-летнего внука с «термическими ожогами» и оплавленным сотовым телефоном в руке. Прокуратура начала проверку.
По информации телеграм-канала Mash, парень разговаривал со своей девушкой по телефону, который заряжался через перемотанный скотчем провод. По ее словам, подросток вскрикнул и связь резко оборвалась, а после она не смогла до него дозвониться.
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