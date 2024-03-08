Кулеба назвал назначение Залужного послом в Лондоне логичным шагом
Назначение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании — это логичный шаг. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в рамках телемарафона, передает «Суспiльне».
«У него (у Залужного. — РБК) есть диплом от 2020 года магистра по специальности «Международные отношения». Поэтому, я думаю, это логичный шаг. И я как глава министерства иностранных дел заинтересован в столь сильном после в Лондоне», — сказал министр.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский учел все факторы и решил, что именно Залужный является оптимальным кандидатом на этот пост.
Кулеба назвал назначение Залужного послом в Лондоне усилением. «Поэтому это решение, отвечающее как интересам украинской дипломатии, так и интересам Залужного, и главное — интересам Украины», — пояснил он, добавив, что возглавить посольство должен был человек, разбирающийся в «военном контексте».
«Великобритания — это стратегический партнер и одна из стран-лидеров по военному делу и помощи Украине. <...> Поэтому новый посол должен был иметь глубокий военный бэкграунд», — добавил министр.
Кроме того, по словам главы МИДа, Залужный принесет Киеву много пользы в контексте кулуарной дипломатии со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Министр отметил, что в Лондоне расположены посольства большого количества стран так называемого Глобального Юга, поэтому «туда не отправляют кого попало».
Накануне Зеленский сообщил, что согласовал кандидатуру Залужного на пост посла Украины в Великобритании, информацию подтвердил МИД страны. Президент уточнил, что ведомство запросило у британской стороны агреман. Должность посла Украины в Великобритании была вакантна с середины июля 2023 года.
Залужный с 2021 года был главнокомандующим ВСУ, пост он покинул 8 февраля. До этого возможная отставка главкома, в числе на фоне разногласий с Зеленским, обсуждалась в СМИ в течение нескольких недель. Среди возможных постов, которые получит главком после отставки, назывались должности главы Службы нацбезопасности и обороны (СНБО) посла в одной из европейских стран. В Кремле заявили, что смена главкома ВСУ не изменит ход военной операции.
Со слов Зеленского, Залужный сказал ему, что предпочел бы уйти в дипломатию после отставки. Экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза в конце января говорил, что главком отказывался стать послом. Накануне Украинская служба Би-би-си сообщила, что Залужный согласился возглавить посольство страны в Великобритании, и Зеленский в ближайшее время подпишет соответствующий указ.
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