Посол заявил об угрозе репутации Швейцарии из-за передачи активов Киеву
Если Швейцария согласится конфисковать замороженные российские активы, то это нанесет ущерб ее репутации как надежного финансового центра, заявил ТАСС посол России в Берне Сергей Гармонин.
«Такое решение о конфискации в случае его реализации нанесет ущерб как правовой целостности мировой финансовой системы, так и репутации Швейцарии как правового государства и надежного финансового центра», — сказал Гармонин.
Он сообщил, что посольство изучает решение Совета кантонов (верхней палаты швейцарского парламента), и назвал противоправной конфискацию активов как России, так и любого другого государства.
Дипломат также напомнил о возможности Москвы тоже не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
7 марта Совет кантонов Швейцарии проголосовал за то, чтобы правительство использовало замороженные средства российского Центрального банка для восстановления Украины. Национальный совет (нижняя палата парламента) принял аналогичное решение еще в 2023 году.
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса, который участвовал в дебатах по этому вопросу, заявил, что сенаторы призывают правительство принять меры по разработке необходимых правовых основ для реализации решения. Репутационные риски тоже обсуждались сенаторами, отмечает AFP.
ЕС, страны G7 и Австралия заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Две трети из них заморозил Евросоюз. Объем российских замороженных активов в Швейцарии, которая не входит в ЕС, составляет 7,5 млрд швейцарских франков ($8,51 млрд по текущему курсу), сообщал в декабре 2022 года Государственный секретариат экономики страны (SECO). К этой сумме также добавлено 15 объектов недвижимости.
Москва называла незаконными все случаи блокировок, ареста или удержания государственной либо частной собственности за рубежом с передачей их Украине. Глава Минфина Антон Силуанов обещал западным странам симметричный ответ на любые действия с российскими активами.
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