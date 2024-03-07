Кэмерон исключил раскол в НАТО после утечки разговора немецких офицеров

Кэмерон заявил о единстве в НАТО после утечки разговора из бундесвера

Дэвид Кэмерон (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что, несмотря на утечку разговора немецких офицеров, видит между членами НАТО «невероятное единство». Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок, передает Reuters.

«Я не хочу играть на руку российскому нарративу о разногласиях между союзниками. <...> То, что я вижу… это невероятное единство между союзниками, невероятное единство в НАТО», — ответил Кэмерон на просьбу прокомментировать утечку разговора.

Глава британского МИДа не стал комментировать отказ Германии от поставок Киеву немецких ракет Taurus, но подчеркнул, что решение Лондона послать на Украину свои ракеты большой дальности имело реальное значение для конфликта.

1 марта в Сети появился перехваченный разговор офицеров ВВС бундесвера. Среди тем разговора была возможная поставка немецких дальнобойных ракет Taurus на Украину, несмотря на отказ канцлера Олафа Шольца. Участники беседы также анализировали возможность удара этими ракетами по Крымскому мосту, количество необходимых для этого ракет, способы их запуска и другие детали.

Кремль, комментируя утечку, заявил, что разговор показывает прямую вовлеченность Германии в конфликт на Украине. Глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал произошедшее «частью информационной войны» Москвы против Берлина.

Bloomberg отмечал, что инцидент «возродил раскол» между Германией и ее союзниками по поводу поставок оружия Украине, а также «вызвал раздражение» французов и британцев. В то же время на официальном уровне союзники специально преуменьшают важность опубликованной информации «для сохранения единства», пишет агентство.