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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны впервые сообщило о перехвате планирующей бомбы Hammer

Минобороны: в зоне спецоперации уничтожена французская авиабомба Hаmmer
Сюжет
Военная операция на Украине
AASM Hammer
AASM Hammer (Фото: safran-group.com)

Российские военные впервые перехватили управляемую авиационную бомбу AASM Hammer, которую Украине поставила Франция. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также управляемая авиационная бомба AASM Hammer производства Франции», — говорится в сообщении.

Военнослужащие уничтожили 135 украинских беспилотников, добавили в ведомстве. Дроны перехватили в районах населенных пунктов Сладкое, Павловка в ДНР, Голиково, Червонопоповка в ЛНР, а также Мирное, Магедово и Шевченково в Запорожской области.

Франция пообещала поставить Украине вооружения «последнего поколения»
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Премьер-министр Франции Габриэль Атталь

В феврале 2023 года Франция заявила, что расширит военную поддержку Украины. Премьер-министр страны Габриэль Атталь сообщил, что Париж направит Киеву вооружение последнего поколения. Франция уже направила партнерам планирующие бомбы AASM, современные ракеты SCALP, гаубицы Caesar и бронемашины AMX-10 RC, подчеркнул Атталь.

Также стороны обсуждали поставки Украине многоцелевых истребителей Mirage 2000. Париж был готов передать Киеву 20 таких самолетов. Издание Forbes отмечало, что Mirage 2000 совместим с «умными» бомбами AASM Hammer. Как сообщила Forbes в феврале, Украина начнет применять эти бомбы в скором времени.

Москва всегда осуждала поставки западных вооружений Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что они не изменят ход спецоперации, а только затянут время на достижение ее целей.

Минобороны впервые сообщило о перехвате планирующей бомбы Hammer
Минобороны впервые сообщило о перехвате планирующей бомбы Hammer

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