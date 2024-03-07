В Улуг-Хемском районе Тувы после аварии на ТЭЦ запретили продажу алкоголя

В тувинском Шагонаре после аварии на ТЭЦ запретили продажу алкоголя

Шагонарская ТЭЦ (Фото: khovalyg_live / Telegram)

В Улуг-Хемском районе Тувы после аварии на теплоэлектростанции в городе Шагонар запретили продажу всех видов алкоголя. Об этом сообщила администрация муниципального образования на странице во «ВКонтакте».

«С 06 марта 2024 года до особого назначения введен запрет продажи алкогольной продукции, пива и иных напитков, изготавливаемых на основе спирта во всех населенных пунктах Улуг-Хемского кожууна, в том числе и в городе Шагонар», — говорится в сообщении.

Ограничения ввели, чтобы обеспечить безопасность и общественный порядок на территории района.

О ЧП на Шагонарской ТЭЦ власти региона сообщили 6 марта. По данным МЧС, в котельной произошел пожар и сильное задымление. В результате аварии на станции пострадали 23 человека, центральное отопление в городе отключили.

7 марта на станции запустили первый котел, еще два включат позднее. Причиной аварии назвали взрыв в котельной в месте топливоподачи. СК возбудил два уголовных дела — по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и по статье о халатности.