 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

При аварии на ТЭЦ в Туве пострадали 16 человек

Власти: при аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве пострадали 16 человек
Власти сообщили о ЧП и пожаре на ТЭЦ в городе Шагонар, не уточнив причин. Из-за аварии отключили центральное отопление

На Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы в результате чрезвычайного происшествия пострадали 16 человек, сообщила пресс-служба правительства республики.

Что именно произошло, власти не уточнили. ТАСС со ссылкой на администрацию района пишет о взрыве. Председатель администрации Буян Балбак сообщил агентству, что в котельной в момент ЧП работал 21 человек.

Глава Тувы Владислав Ховалыг ранее сообщил о десяти пострадавших, добавив, что выехал на место происшествия. Республиканское управление МЧС написало о пожаре и сильном задымлении в здании котельной. Позднее в МЧС России сообщили, что пожар локализован.

Жители поселка под Сергиевым Посадом остались без воды из-за аварии
Общество
&laquo;Водоканал&raquo; доставляет&nbsp;питьевую бутилированную воду в ОРГРЭС

На странице администрации Улуг-Хемского района в соцсети «Вконтакте» говорится, что, по предварительным данным, погибших нет. Все четыре котла находятся в рабочем состоянии, но из-за ЧП в Шагонаре отключили центральное отопление. Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в городе минус 18 градусов.

Шагонарская ТЭЦ входит в предприятие «Управляющая компания ТЭК 4».

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Тува ТЭЦ чрезвычайное происшествие Пожар
Материалы по теме
В Петербурге задержали мужчин, снимавших с дрона Автовскую ТЭЦ
Общество
В Великом Новгороде потушили пожар на Лужской ТЭЦ
Общество
«Мосэнерго» объяснило громкий звук рядом с крупной ТЭЦ в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 98,94 (-0,17) Инвестиции, 05 мар, 16:25 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 91,16 (-0,19) Инвестиции, 05 мар, 16:25
Российские компании собрались заменить мигрантов роботами Pro, 07:00
Латвия запретила ввоз некоторых сельхозпродуктов из России и Белоруссии Политика, 06:35
При аварии на ТЭЦ в Туве пострадали 16 человек Общество, 06:33
Милей разместил в X публикацию о планируемом визите на Украину Политика, 05:51
Сийярто заявил о желании Орбана обсудить с Трампом мир на Украине Политика, 05:28
Экс-курсанта военного училища приговорили к 12 годам за шпионаж Политика, 05:23
SCMP рассказал о миссии китайского посланника по Украине Политика, 04:50
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Число погибших в результате пожара в Зеленограде выросло до четырех Общество, 04:35
Сингапур раскритиковали соседние страны за сделку с Тейлор Свифт Политика, 04:13
Хуситы заявили об ударе по двум американским эсминцам в Красном море Политика, 03:44
ФАС оценила доли Wildberries и Ozon на рынке Бизнес, 03:34
Украденную у пилота «Формулы‑1» Ferrari нашли спустя 28 лет Общество, 03:15
В Белом доме заявили, что Зеленский не просил об отправке западных войск Политика, 03:01
Bloomberg узнал об отказе от презентации новых устройств Apple весной Технологии и медиа, 02:39