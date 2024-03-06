Власти: при аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве пострадали 16 человек

При аварии на ТЭЦ в Туве пострадали 16 человек

Власти сообщили о ЧП и пожаре на ТЭЦ в городе Шагонар, не уточнив причин. Из-за аварии отключили центральное отопление

На Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы в результате чрезвычайного происшествия пострадали 16 человек, сообщила пресс-служба правительства республики.

Что именно произошло, власти не уточнили. ТАСС со ссылкой на администрацию района пишет о взрыве. Председатель администрации Буян Балбак сообщил агентству, что в котельной в момент ЧП работал 21 человек.

Глава Тувы Владислав Ховалыг ранее сообщил о десяти пострадавших, добавив, что выехал на место происшествия. Республиканское управление МЧС написало о пожаре и сильном задымлении в здании котельной. Позднее в МЧС России сообщили, что пожар локализован.

На странице администрации Улуг-Хемского района в соцсети «Вконтакте» говорится, что, по предварительным данным, погибших нет. Все четыре котла находятся в рабочем состоянии, но из-за ЧП в Шагонаре отключили центральное отопление. Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в городе минус 18 градусов.

Шагонарская ТЭЦ входит в предприятие «Управляющая компания ТЭК 4».