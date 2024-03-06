При аварии на ТЭЦ в Туве пострадали 16 человек
На Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы в результате чрезвычайного происшествия пострадали 16 человек, сообщила пресс-служба правительства республики.
Что именно произошло, власти не уточнили. ТАСС со ссылкой на администрацию района пишет о взрыве. Председатель администрации Буян Балбак сообщил агентству, что в котельной в момент ЧП работал 21 человек.
Глава Тувы Владислав Ховалыг ранее сообщил о десяти пострадавших, добавив, что выехал на место происшествия. Республиканское управление МЧС написало о пожаре и сильном задымлении в здании котельной. Позднее в МЧС России сообщили, что пожар локализован.
На странице администрации Улуг-Хемского района в соцсети «Вконтакте» говорится, что, по предварительным данным, погибших нет. Все четыре котла находятся в рабочем состоянии, но из-за ЧП в Шагонаре отключили центральное отопление. Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в городе минус 18 градусов.
Шагонарская ТЭЦ входит в предприятие «Управляющая компания ТЭК 4».
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