Патрушев рассказал о 16 терактах, предотвращенных за год на Кавказе
В 2023 году на Северном Кавказе предотвратили 16 терактов, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности в Ингушетии.
«Только в прошлом году на территории округа пресечена деятельность 149 групп сторонников международных террористических организаций. Предотвращено 21 преступление террористической направленности, из которых 16 терактов», — сказал Патрушев (цитата по ТАСС).
Секретарь Совбеза России также отметил, что за некоторыми из терактов стоят «страны коллективного Запада», которые зачастую используют международные террористические организации для обострения общественно-политической обстановки.
Вечером 2 марта в центральной части города Карабулака в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции (КТО). Операция проводилась в районе четырех улиц — Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева, в результате нее силовики ликвидировали шестерых боевиков. Режим КТО сняли днем 3 марта.
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что ликвидированных боевиков подозревали в терроризме, трое из них находились в федеральном розыске.
По данным ведомства, все шестеро были сторонниками ИГ (признана террористической и запрещена на территории России) и причастны к нескольким преступлениям террористической направленности. В частности, они напали на пост ДПС и убили трех сотрудников полиции в марте 2023 года.
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