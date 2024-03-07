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Патрушев рассказал о 16 терактах, предотвращенных за год на Кавказе

Патрушев: за 2023 год на Северном Кавказе предотвратили 16 терактов
Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

В 2023 году на Северном Кавказе предотвратили 16 терактов, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности в Ингушетии.

«Только в прошлом году на территории округа пресечена деятельность 149 групп сторонников международных террористических организаций. Предотвращено 21 преступление террористической направленности, из которых 16 терактов», — сказал Патрушев (цитата по ТАСС).

Секретарь Совбеза России также отметил, что за некоторыми из терактов стоят «страны коллективного Запада», которые зачастую используют международные террористические организации для обострения общественно-политической обстановки.

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Вечером 2 марта в центральной части города Карабулака в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции (КТО). Операция проводилась в районе четырех улиц — Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева, в результате нее силовики ликвидировали шестерых боевиков. Режим КТО сняли днем 3 марта.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что ликвидированных боевиков подозревали в терроризме, трое из них находились в федеральном розыске.

По данным ведомства, все шестеро были сторонниками ИГ (признана террористической и запрещена на территории России) и причастны к нескольким преступлениям террористической направленности. В частности, они напали на пост ДПС и убили трех сотрудников полиции в марте 2023 года.

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Николай Патрушев фото

Николай Патрушев

секретарь Совета безопасности России, экс-директор ФСБ
11 июля 1951 года
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