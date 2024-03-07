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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ сообщила о ликвидации белоруса, готовившего теракт в Карелии

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Карелии с участием гражданина Белоруссии
Сюжет
Военная операция на Украине
В Карелии ликвидировали белоруса, готовившегося взорвать административное здание в Олонце, сообщили в ФСБ. На родине его объявляли в международный розыск за оскорбление президента, пишет Baza

ФСБ сообщила о ликвидации белоруса, готовившего теракт в Карелии
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Гражданин Белоруссии планировал взорвать административное здание в Олонце в Карелии, его нейтрализовали при задержании, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По версии ведомства, мужчина 1974 года рождения был завербован украинскими спецслужбами, состоял в «Полку имени Кастуся Калиновского» (добровольческое формирование, возникшее после начала военной операции на Украине, признано экстремистским в Белоруссии) и был объявлен в международный розыск. Он собирал и передавал сведения об объектах транспортной инфраструктуры и органов власти, а также готовился к подрыву административного здания в Олонце, заявили в ФСБ. При задержании мужчина открыл огонь и был ликвидирован, добавили в ведомстве.

У мужчины изъяли самодельное взрывное устройство, пистолет Макарова и боеприпасы к нему. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК.

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Фото:Shutterstock
Как пишет телеграм-канал Baza, в Белоруссии мужчину в 2022 году объявили в международный розыск за оскорбления в адрес президента страны Александра Лукашенко. Судя по фотографиям из соцсетей, мужчина принимал участие в акциях протеста в Белоруссии после президентских выборов в 2020 году.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Белоруссия Карелия ФСБ Украина
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