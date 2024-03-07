Кириенко: на фестивале молодежи в Сочи были угрозы и попытки провокаций

Кириенко сообщил об угрозах и провокациях на молодежном фестивале в Сочи

Сергей Кириенко (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил о попытках провокаций и угроз со стороны украинских спецслужб во время Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, сообщает ТАСС.

По словам Кириенко, главы делегаций стран — участниц фестиваля получали сообщения и звонки с угрозами терактов.

«Довольно быстро стало понятно, что эта атака идет с Украины. <...> Главы делегаций сообщали о поступавших им телефонных звонках, сообщениях на почту, в мессенджеры с угрозами терактов, угрозами последствий, то есть была попытка остановить делегации», — сказал Кириенко.

Кириенко добавил, что участникам фестиваля предлагали деньги за провокации на мероприятии. Также из-за рубежа распространяли идею о том, что проведение фестиваля на фоне военной операции является слишком затратным, уточнил он.

Провести Всемирный фестиваль молодежи в апреле 2023 года поручил президент Владимир Путин. Фестиваль проходил со 2 по 7 марта 2024 года в Сочи. Сергей Кириенко был председателем организационного комитета фестиваля.

2 марта мероприятие открыл Владимир Путин. Заявки на участие в фестивале отправили около 300 тыс. человек из 190 стран. На него могли приехать молодые люди от 14 до 35 лет, для них прошли выступления экспертов в различных областях, мастер-классы и лекции.