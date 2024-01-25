Путин: заявки на Всемирный фестиваль молодежи в России прислали 300 тыс. человек

Путин сообщил о 300 тыс. заявок на Всемирный фестиваль молодежи в России

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи в 2017 году (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Около 30 тыс. человек из 190 стран прислали заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи в России, сообщил президент Владимир Путин на встрече с учащимися вузов в Доме студента Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.

«Заявки прислали 300 тыс. человек из 190 стран мира, поэтому это мероприятие обещает быть таким масштабным, мощным, красивым. <...> Надеюсь, что оно пройдет на хорошем, высоком уровне», — сказал Путин.

Он заявил, что СССР и Россия регулярно устраивали мероприятия такого масштаба. «Некоторое переформатирование происходит в связи с сегодняшней ситуацией, но в целом, как вы видите, желающих очень много», — отметил президент.

Указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи Путин подписал в апреле 2023 года. Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, которого президент назначил председателем организационного комитета фестиваля, сообщил, что мероприятие пройдет с 29 февраля по 7 марта 2024 года.

Он предложил провести мероприятие в Сочи, на федеральной территории «Сириус», и снизить возрастное ограничение для участников, чтобы прийти смогли и представители Российского движения детей и молодежи. Позже Путин подтвердил, что фестиваль пройдет на территории «Сириус».

С 1947 года организатором фестивалей выступает Всемирная федерация демократической молодежи. Впервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1957 году в Москве. Участие в нем приняли около 34 тыс. человек из 130 стран мира.

Последний раз фестиваль проходил в России 15–22 октября 2017 года в Сочи. Тогда участие в нем приняли около 20 тыс. делегатов из 180 стран мира.