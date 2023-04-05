Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 87,1 (+0,37) Инвестиции, 16:05 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 79,5 (+0,14) Инвестиции, 16:05
Помощь ЕС и G7 полностью покрыла дефицит бюджета Украины на 2023 год Политика, 20:37
Российские пловцы не успеют попасть на ЧМ в случае допуска Спорт, 20:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:30
Путин поручил провести в 2024 году Всемирный фестиваль молодежи Общество, 20:19
Кадры пожара в здании Минобороны в центре Москвы Общество, 20:13
Антикоррупционное бюро Украины провело обыски в Харьковской ОВА Политика, 20:03
Высокий суд Лондона оправдал Дерипаску по иску о неуважении к суду Бизнес, 19:57
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Вторая ракетка России вылетела с турнира в США в стартовом матче Спорт, 19:53
В здании Минобороны в центре Москвы произошел пожар Общество, 19:49
Замглавы «Аэрофлота» смягчили наказание по делу о хищении Бизнес, 19:48
В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет Политика, 19:32
«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и победил «Авангард» в матче полуфинала КХЛ Спорт, 19:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:12
В РФС назвали очевидно сложной задачей возвращение на турниры УЕФА и ФИФА Спорт, 19:06
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Общество ,  
0 

Путин поручил провести в 2024 году Всемирный фестиваль молодежи

Указ Путина: в феврале-марте 2024 года в России пройдет Всемирный фестиваль молодежи
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В феврале-марте 2024 года в России пройдет Всемирный фестиваль молодежи, указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Председателем организационного комитета мероприятия назначен первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. В него также вошли вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева и др.

Правительство в трехмесячный срок должно начать подготовку к проведению фестиваля, в том числе освещать это в государственных СМИ, а также найти источники финансирования мероприятия.

В январе Кремль опубликовал список поручений Путина по итогам декабрьского заседания Госсовета на тему реализации молодежной политики. В одном из них говорилось, что к 15 февраля Росмолодежь вместе с Минпросвещения и Минобрнауки должны были представить концепцию проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России в 2023 году. Во время заседания Госсовета идею о проведении фестиваля озвучил волонтер из ДНР Владимир Тараненко, он даже предложил провести его в Донецке.

Позднее с предложением провести такой фестиваль в Краснодарском крае выступила одна из студенток во время встречи с Путиным 25 января. Путин тогда отметил, что идея «абсолютно правильная» и власти ее поддержат. Однако «всему свое время», так как сейчас непросто реализовать такую инициативу.

Глава государства тогда напомнил, что последний раз Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России в 2017 году в Сочи, «несмотря на крымские события 2014 года».

Читайте на РБК Pro
PlayStation против Xbox: что происходит со «сделкой века» на $69 млрд
Молоко, масло, корица: делают ли добавки кофе полезнее
Акционеры из недружественных стран игнорируют собрания: что делать
В России вырос объем дебиторского долга. Как обеспечить выплату

Материал дополняется.

Теги
Всемирный фестиваль молодежи Владимир Путин 2024
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter