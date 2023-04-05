Путин поручил провести в 2024 году Всемирный фестиваль молодежи

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В феврале-марте 2024 года в России пройдет Всемирный фестиваль молодежи, указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Председателем организационного комитета мероприятия назначен первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. В него также вошли вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева и др.

Правительство в трехмесячный срок должно начать подготовку к проведению фестиваля, в том числе освещать это в государственных СМИ, а также найти источники финансирования мероприятия.

В январе Кремль опубликовал список поручений Путина по итогам декабрьского заседания Госсовета на тему реализации молодежной политики. В одном из них говорилось, что к 15 февраля Росмолодежь вместе с Минпросвещения и Минобрнауки должны были представить концепцию проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России в 2023 году. Во время заседания Госсовета идею о проведении фестиваля озвучил волонтер из ДНР Владимир Тараненко, он даже предложил провести его в Донецке.

Позднее с предложением провести такой фестиваль в Краснодарском крае выступила одна из студенток во время встречи с Путиным 25 января. Путин тогда отметил, что идея «абсолютно правильная» и власти ее поддержат. Однако «всему свое время», так как сейчас непросто реализовать такую инициативу.

Глава государства тогда напомнил, что последний раз Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России в 2017 году в Сочи, «несмотря на крымские события 2014 года».

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