Путин открыл Всемирный фестиваль молодежи в Сочи
Президент России Владимир Путин объявил об открытии Всемирного фестиваля молодежи, который продлится до 7 марта на территории «Сириус» в Сочи. Его видеообращение к участникам мероприятия опубликовано на сайте Кремля.
«Наша страна уже трижды проводила такие масштабные молодежные форумы, и каждый раз они подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий. Вы будете общаться с тем, с кем хотите общаться, получать те знания, опыт, которые вам нужны», — заявил глава государства. По его словам, на участие в мероприятии было подано «сотни тысяч заявок из 190 стран», а на церемонии открытия собрались представители «почти 300 разных народов».
Путин назвал многонациональное единство величайшей ценностью России, во многом определяющим те принципы, по которым живет и развивается страна и общество. «В таком мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи, а человек свободен говорить на своем языке, следовать вере и традициям своих предков», — добавил он.
Указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи был подписан в апреле 2023 года. С 1947 года организатором мероприятия выступает Всемирная федерация демократической молодежи.
Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент анонсировал запуск национального проекта «Молодежь России». Его целью станет консолидация позитивного опыта в сфере молодежной политики, уточнял Путин.
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