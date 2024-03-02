Путин открыл Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе, Краснодарский край (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин объявил об открытии Всемирного фестиваля молодежи, который продлится до 7 марта на территории «Сириус» в Сочи. Его видеообращение к участникам мероприятия опубликовано на сайте Кремля.

«Наша страна уже трижды проводила такие масштабные молодежные форумы, и каждый раз они подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий. Вы будете общаться с тем, с кем хотите общаться, получать те знания, опыт, которые вам нужны», — заявил глава государства. По его словам, на участие в мероприятии было подано «сотни тысяч заявок из 190 стран», а на церемонии открытия собрались представители «почти 300 разных народов».

Путин назвал многонациональное единство величайшей ценностью России, во многом определяющим те принципы, по которым живет и развивается страна и общество. «В таком мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи, а человек свободен говорить на своем языке, следовать вере и традициям своих предков», — добавил он.

Фестиваль даст возможность его участникам обсудить, каким «может и должен быть безопасный, справедливый мир», подчеркнул Путин.

Указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи был подписан в апреле 2023 года. С 1947 года организатором мероприятия выступает Всемирная федерация демократической молодежи.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент анонсировал запуск национального проекта «Молодежь России». Его целью станет консолидация позитивного опыта в сфере молодежной политики, уточнял Путин.