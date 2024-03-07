Путин сел за штурвал авиатренажера в летном училище в Краснодаре

Путин сел за штурвал авиатренажера в летном училище в Краснодаре

Владимир Путин на учебном тренажере в Краснодарском высшем военном авиационном училище (Фото: Михаил Метцель / Reuters)

Президент России Владимир Путин сел за штурвал авиатренажера в Краснодарском высшем военном авиационном училище, сообщил в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Корреспондент опубликовал видео, на котором Путин сидит в кабине авиационного тренажера, имитирующего учебно-боевой самолет Як-130. Президент находился в кресле первого пилота.

«Совсем недавно — за штурвалом ТУ-160М, теперь — за штурвалом авиатренажера в училище летчиков», — сопроводил подписью публикацию журналист.

7 марта Путин начал рабочую поездку в Краснодар. Первой его остановкой стало КВВАУЛ. Затем президент планирует посетить недавно достроенный Дворец самбо и провести встречу с губернатором Вениамином Кондратьевым.

В конце февраля глава государства совершил полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М. Самолет взлетел с аэродрома Казанского авиационного завода имени Горбунова, полет длился 40 минут.

Первый на посту главы государства полет Путина на боевом самолете произошел в 2000 году. Тогда он еще занимал должность исполняющего обязанности президента и полетал на истребителе Су-27. Второй подобный эпизод был в 2005 году, тогда Путин сел в кабину Ту-160.