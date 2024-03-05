Путин по видеосвязи открыл три предприятия АПК
Президент Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых предприятий в трех субъектах России, сообщает пресс-служба Кремля.
«В трех регионах сегодня открываются новые предприятия по производству продуктов питания, по производству удобрений, по производству компонентов для перерабатывающей промышленности. Мы в последние годы немало сделали, чтобы все эти направления агропромышленного комплекса развивались активно, и эти усилия приносят зримый результат», — отметил президент в начале церемонии.
Новые промышленные объекты были введены в эксплуатацию в Белгородской и Ленинградской областях, а также в Мордовии.
В Алексеевке Белгородской области открылся завод глубокой переработки масличных культур. Инвестор проекта — ООО «Еда будущего» — дочерняя структура группы компаний «Эфко». Предприятие ориентировано на глубокую переработку сои, его совокупная мощность — 5 тыс. т в год. Капитальные вложения в проект составили 3,5 млрд руб.
В Ленинградской области был запущен производственный комплекс «Фосагро» в городе Волхове. На этом заводе планируется производить серную кислоту годовым объемом 800 тыс. т. Кроме обычных удобрений, в Волхове будут производить особо чистый водорастворимый аммофос.
В мордовской Рузаевке дан старт работе завода по переработке мясной продукции. Оператор проекта — ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский», входящее в группу компаний «Талина». Предприятие будет выпускать до 12 тыс. т в год мясной и колбасной продукции.
5 марта Путин приехал в Ставропольский край. Целью визита президента стало изучение вопросов развития в регионе сельского хозяйства. В рамках поездки он посетил тепличный комплекс компании «Солнечный дар», входящий в агропромышленный холдинг «ЭКО-культура». Кроме того, там он провел встречу с работниками предприятия. Президент также встретился с представителями АПК и губернатором региона Владимиром Владимировым.
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