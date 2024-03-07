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Минздрав сообщил о крайне тяжелом состоянии 2 пострадавших на ТЭЦ в Туве

Минздрав: двое пострадавших на ТЭЦ в Туве находятся в крайне тяжелом состоянии
Фото: khovalyg_live / Telegram
Фото: khovalyg_live / Telegram

Двое пострадавших на ТЭЦ в Туве, которых эвакуировали в Красноярск, остаются в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава.

Там указали, что восемь пострадавших доставили в Красноярскую краевую клиническую больницу. «Двое из них по-прежнему в крайне тяжелом, шестеро — в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Состояние пациентов на фоне транспортировки не ухудшилось. В ближайшее время красноярские врачи проведут телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров Минздрава.

В ведомстве добавили, что семь пострадавших пребывают в состоянии средней тяжести, им оказывают всю необходимую помощь в больницах Кызыла. Лечение пострадавших находится на личном контроле министра здравоохранения Михаила Мурашко.

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Утром 6 марта на Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв. МЧС сообщило о пожаре в здании котельной. Некоторое время спустя районная администрация заявила, что его причиной стал взрыв в зоне топливоподачи. В результате происшествия пострадали 23 человека.

Из-за случившегося в Шагонаре выключилось центральное отопление, а в школах отменили занятия. По данным сервиса «Яндекс Погода», утром 6 марта в городе было минус 18 градусов. Для ликвидации последствий происшествия в город отправили четыре спецборта МЧС с модульными котельными, тепловыми пушками и обогревателями. СК завел по факту случившегося два уголовных дела: о халатности (ст. 293 УК) и нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК).

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Теги
Минздрав пострадавшие Тува техногенная авария ТЭЦ
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