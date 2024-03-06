Администрация: причиной аварии на ТЭЦ в Туве стал взрыв в месте топливоподачи

Причиной аварии на ТЭЦ в Туве стал взрыв в месте топливоподачи

О пожаре в здании котельной на Шагонарской ТЭЦ утром сообщало МЧС. По данным администрации, причиной стал взрыв в месте топливоподачи с ленточным контейнером. Из-за аварии пострадали 18 человек, в Шагонаре отключили отопление

Фото: Khovalyg_live / Telegram

Причиной аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве, при которой пострадали 18 человек, стал взрыв в месте топливоподачи с ленточным контейнером, сообщает администрация Улуг-Хемского района на своей странице во «ВКонтакте».

«Взрыв произошел только в месте топливоподачи с ленточным контейнером. Котлы целые. К ТЭК-4 подключены 62 дома Шагонара», — говорится в сообщении.

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О чрезвычайном происшествии на Шагонарской ТЭЦ пресс-служба правительства Тувы сообщила утром 6 марта. В республиканском управлении МЧС заявили о пожаре в здании котельной в Шагонаре, который удалось локализовать. Все четыре котла находятся в рабочем состоянии, подчеркивали спасатели. Подробности инцидента тогда не уточнялись, однако ТАСС ссылкой на районную администрацию писал о взрыве.

В момент происшествия на ТЭЦ работал 21 человек, сообщил в телеграм-канале глава региона Владислав Ховалыг. По его словам, после аварии 18 сотрудников станции госпитализировали.

Из-за ЧП в Шагонаре отключили центральное отопление. По данным сервиса «Яндекс Погода», утром 6 марта в городе было минус 18 градусов. Министр образования Тувы Елена Хардикова сообщила об отмене занятий в школах Шагонара. Власти создали оперативный штаб по ликвидации последствий инцидента, СК возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК (халатность).

