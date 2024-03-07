«Сбер» рассказал о новой схеме телефонного мошенничества
Мошенники стали использовать новую схему кражи денег с помощью функции трансляции экрана во время видеозвонка в мессенджере, сообщил «Сбер».
В банке поэтапно описали схему обмана:
- Сначала мошенник регистрирует в мессенджере аккаунт, имитирующий принадлежность к «Сберу». В его названии может быть число 900 (номер банка), а на фото профиля может стоять логотип кредитной организации. С такого аккаунта злоумышленник делает первый звонок от имени сотрудника банка и спрашивает человека, обновлял ли он недавно приложение.
- Если ответ отрицательный, «сотрудник» говорит собеседнику, что ему позвонит специалист банка и поможет обновить приложение.
- Сообщник мошенника связывается с человеком с другого аккаунта или даже в другом мессенджере. Это нужно, чтобы запутать жертву обмана и заставить ее выполнять требования преступников.
- Второй «сотрудник» объясняет, что звонит по видеосвязи, чтобы установить личность клиента по биометрии. Затем он просит включить режим демонстрации экрана для подключения некой «роботизированной системы для диагностики счета».
- После этого жертву мошенничества просят зайти в мобильное приложение банка, что, как уверяют преступники, «абсолютно безопасно», поскольку экран увидит только робот.
«На самом деле трансляция экрана позволяет злоумышленнику увидеть номера карт, суммы на счетах, коды в СМС от банка. Эта и другая информация помогает мошеннику заполучить доступ к личному кабинету клиента в приложении на своем устройстве и украсть его деньги — или убедить его перевести их на «безопасный счет», — отметили в банке.
«Сбер» также напомнил несколько правил информационной гигиены, которые помогут избежать обмана. Во-первых, при поступлении такого звонка надо учитывать, что сотрудники банка не общаются с клиентами в мессенджерах. Во-вторых, нельзя включать трансляцию экрана своего устройства по просьбе незнакомцев. В-третьих, автоматической системы диагностики счета, о которой говорят мошенники, не существует — это выдумка преступников.
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