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Финансы ,  
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«Сбер» рассказал о новой схеме телефонного мошенничества

«Сбер»: мошенники стали похищать деньги, используя функцию трансляции экрана
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники стали использовать новую схему кражи денег с помощью функции трансляции экрана во время видеозвонка в мессенджере, сообщил «Сбер».

В банке поэтапно описали схему обмана:

  • Сначала мошенник регистрирует в мессенджере аккаунт, имитирующий принадлежность к «Сберу». В его названии может быть число 900 (номер банка), а на фото профиля может стоять логотип кредитной организации. С такого аккаунта злоумышленник делает первый звонок от имени сотрудника банка и спрашивает человека, обновлял ли он недавно приложение.
  • Если ответ отрицательный, «сотрудник» говорит собеседнику, что ему позвонит специалист банка и поможет обновить приложение.
  • Сообщник мошенника связывается с человеком с другого аккаунта или даже в другом мессенджере. Это нужно, чтобы запутать жертву обмана и заставить ее выполнять требования преступников.
  • Второй «сотрудник» объясняет, что звонит по видеосвязи, чтобы установить личность клиента по биометрии. Затем он просит включить режим демонстрации экрана для подключения некой «роботизированной системы для диагностики счета».
  • После этого жертву мошенничества просят зайти в мобильное приложение банка, что, как уверяют преступники, «абсолютно безопасно», поскольку экран увидит только робот.

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Финансы
Фото:Branislav Nenin / Shutterstock

«На самом деле трансляция экрана позволяет злоумышленнику увидеть номера карт, суммы на счетах, коды в СМС от банка. Эта и другая информация помогает мошеннику заполучить доступ к личному кабинету клиента в приложении на своем устройстве и украсть его деньги — или убедить его перевести их на «безопасный счет», — отметили в банке.

«Сбер» также напомнил несколько правил информационной гигиены, которые помогут избежать обмана. Во-первых, при поступлении такого звонка надо учитывать, что сотрудники банка не общаются с клиентами в мессенджерах. Во-вторых, нельзя включать трансляцию экрана своего устройства по просьбе незнакомцев. В-третьих, автоматической системы диагностики счета, о которой говорят мошенники, не существует — это выдумка преступников.

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Теги
Сбербанк схема мошенничество
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