«Сбер» рассказал о новой схеме телефонного мошенничества

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники стали использовать новую схему кражи денег с помощью функции трансляции экрана во время видеозвонка в мессенджере, сообщил «Сбер».

В банке поэтапно описали схему обмана:

Сначала мошенник регистрирует в мессенджере аккаунт, имитирующий принадлежность к «Сберу». В его названии может быть число 900 (номер банка), а на фото профиля может стоять логотип кредитной организации. С такого аккаунта злоумышленник делает первый звонок от имени сотрудника банка и спрашивает человека, обновлял ли он недавно приложение.

Если ответ отрицательный, «сотрудник» говорит собеседнику, что ему позвонит специалист банка и поможет обновить приложение.

Сообщник мошенника связывается с человеком с другого аккаунта или даже в другом мессенджере. Это нужно, чтобы запутать жертву обмана и заставить ее выполнять требования преступников.

Второй «сотрудник» объясняет, что звонит по видеосвязи, чтобы установить личность клиента по биометрии. Затем он просит включить режим демонстрации экрана для подключения некой «роботизированной системы для диагностики счета».

После этого жертву мошенничества просят зайти в мобильное приложение банка, что, как уверяют преступники, «абсолютно безопасно», поскольку экран увидит только робот.

«На самом деле трансляция экрана позволяет злоумышленнику увидеть номера карт, суммы на счетах, коды в СМС от банка. Эта и другая информация помогает мошеннику заполучить доступ к личному кабинету клиента в приложении на своем устройстве и украсть его деньги — или убедить его перевести их на «безопасный счет», — отметили в банке.

«Сбер» также напомнил несколько правил информационной гигиены, которые помогут избежать обмана. Во-первых, при поступлении такого звонка надо учитывать, что сотрудники банка не общаются с клиентами в мессенджерах. Во-вторых, нельзя включать трансляцию экрана своего устройства по просьбе незнакомцев. В-третьих, автоматической системы диагностики счета, о которой говорят мошенники, не существует — это выдумка преступников.