Вяльбе раскритиковала правило WADA о долгом хранении допинг-проб
Если допинг-пробы спортсменов хранят на протяжении многих лет, можно и медали Олимпийских игр вручать посмертно, заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью «РИА Новости».
Согласно Всемирному антидопинговому кодексу (WADA), некоторые допинг-пробы спортсменов могут храниться до 10 лет — для возможности повторного анализа проб.
По словам Вяльбе, в документе можно пересмотреть многое. В первую очередь, допинг-лист, который расширяется с каждым годом. «Другая загадка для меня, почему они хранят допинг-пробы на протяжении 8-10 лет. Давайте тогда медаль посмертно вручать», — пошутила она, предложив, чтобы они хранились два-три месяца.
В начале марта две российские легкоатлетки Виктория Сударушкина и Екатерина Кузнецова (Зюганова) были дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Наказания вынесли на основе данных из Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), которая содержит результаты проверки на допинг за период с 2012 по 2015 год. Копию базы в 2017 году WADA передал информатор Григорий Родченков, в 2019 году WADA получило ее оригинал и начало расследования.
Всего за этот период против россиян было открыто более 800 дел. В феврале WADA сообщило о 241 приговоре российским спортсменам из базы Родченкова.
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