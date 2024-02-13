WADA уточнило количество приговоров россиянам из базы Родченкова

Дела в отношении российских спортсменов касаются событий 2012–2015 годов. Различные антидопинговые организации вынесли 241 приговор, по 41 делу предъявлены обвинения, 119 остаются на стадии расследования

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Количество приговоров в делах российских спортсменов на основе данных из Московской лаборатории (LIMS) составляет 241. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Операция LIMS» WADA имела значительный успех: на сегодняшний день 18 антидопинговыми организациями было вынесено 241 наказание. Еще по 41 делу предъявлены обвинения, 119 дел остаются на стадии расследования. Ряд дополнительных дел были расследованы и закрыты из-за отсутствия доказательств», — сказали в WADA.

Накануне немецкий телеканал ARD сообщил, что почти половина допинговых дел, начатых против россиян по базе LIMS, были закрыты без санкций. ARD ссылался на ноябрьский отчет WADA, где сообщалось, что всего по подозрению в нарушении антидопинговых правил было открыто 834 дела против россиян. Из них 409 были закрыты, по 145 продолжается расследование, еще по 280 приняты решения о санкциях.

«Впереди предстоит еще много работы, но вместе WADA и антидопинговое сообщество добиваются отличных результатов для чистого спорта. Что касается вопроса о содержании этого конфиденциального отчета, то он остается конфиденциальным», — добавили в WADA.

База LIMS содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Копию базы данных в 2017 году WADA передал информатор Григорий Родченков. В 2019 году WADA получило ее оригинал и начало расследования по выявленным фактам манипуляции результатами, после чего передало информацию спортивным федерациям.