ARD: 409 допинговых дел против россиян из базы Родченкова закрыты без санкций

ARD узнал о закрытии 409 допинг-дел против россиян из базы Родченкова

Всего против россиян было открыто более 800 дел по подозрению в употреблении допинга в 2012–2015 годах. WADA отчитывалось только о вынесенных приговорах (282). ARD узнал, что половину дел уже закрыли

Глава WADA Витольд Банька (Фото: Luo Yuan / XinHua / Global Look Press)

Почти половина допинг-дел, начатых против россиян по базе данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), была закрыта без санкций, сообщил немецкий телеканал ARD со ссылкой на ноябрьский конфиденциальный отчет Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Согласно ноябрьскому отчету, всего по подозрению в нарушении антидопинговых правил было открыто 834 дела против россиян. Из них 409 были закрыты, по 145 продолжается расследование, еще по 280 приняты решения о санкциях.

17 ноября 2023-го юрисконсульт WADA Росс Венцель сообщал, что приговоры вынесены по 282 делам по базе LIMS.

РБК направил запрос в WADA.

LIMS содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Копию базы в 2017-м WADA передал информатор и бывший глава лаборатории Григорий Родченков, в отношении которого в России возбуждено несколько уголовных дел.

В 2019 году WADA получило оригинал базы и передало информацию спортивным федерациям для применения санкций.

В 2022 году стало известно, что Международная федерация гребли на байдарках и каноэ (ICF) признала, что результаты байдарочника Александра Дьяченко были скрыты московской лабораторией, но не сочла представленные WADA доказательства достаточными для возбуждения дел против спортсмена. WADA добилось дисквалификации спортсмена на четыре года в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В конце января трехкратный чемпион мира Илья Фролов сообщил, что Международный союз современного пятиборья (UIPM) снял с него все обвинения в употреблении допинга. Спортсмен в 2016 году был вынужден пропустить Олимпиаду из-за упоминания в докладе Ричарда Макларена, в основу которого также легли показания Родченкова.

Родченков утверждал, что в России существовала государственная программа поддержки употребления допинга. Власти России эти обвинения неоднократно отрицали. Комиссия МОК под руководством Самюэля Шмида в 2017 году также не нашла доказательств существования в России «государственной системы допинга».