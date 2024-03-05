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Двух легкоатлеток из базы Родченкова дисквалифицировали за допинг

Двух российских легкоатлеток из базы Родченкова дисквалифицировали за допинг
Четырехлетнюю дисквалификацию получили метательница копья Виктория Сударушкина и толкательница ядра Екатерина Кузнецова. Сударушкина лишится серебра Универсиады-2013
Виктория Сударушкина
Виктория Сударушкина (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российские легкоатлетки Виктория Сударушкина (метание копья) и Екатерина Кузнецова (Зюганова) (толкание ядра) дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Наказания были вынесены на основании данных из Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

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Спорт
Фото:Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Срок дисквалификации Сударушкиной — с 21 февраля 2024 года по 20 февраля 2028 года. Все ее результаты, достигнутые с 28 февраля 2013 года по 21 февраля 2024 года, аннулируются.

Срок дисквалификации Кузнецовой — с 26 февраля 2024 года по 25 февраля 2026 года, с зачетом отбытого срока дисквалификации в период с 13 марта 2013 года по 12 марта 2015 года. Все результаты, достигнутые с 23 февраля 2013 года по 4 марта 2013 года, также аннулируются.

У 33-летней Кузнецовой не было серьезных успехов, 33-летняя Сударушкина завоевала серебро Универсиады-2013 в Казани, золото (2015) и серебро (2014) командных чемпионатов Европы. Этих наград спортсменка теперь лишится.

База LIMS содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Копию базы данных в 2017 году WADA передал информатор Григорий Родченков. В 2019 году WADA получило ее оригинал и начало расследования по выявленным фактам манипуляции, после чего передало информацию спортивным федерациям. В феврале WADA сообщило о 241 приговоре российским спортсменам из базы Родченкова.

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Иван Витченко Иван Витченко
легкая атлетика допинг
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