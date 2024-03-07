В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Губернатор призвал граждан, которые находятся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, таких как коридор, ванная, кладовая. Тем, кто находится на улице, необходимо укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

Впервые с начала военной операции на Украине в Курской области объявили ракетную опасность в январе 2024 года. В ночь на 1 марта в Курске сигнал продлился шесть часов.

Курская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников. Накануне, 6 марта, дважды подверглась ударам дронов территория Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК) — там загорелся резервуар на складе горюче-смазочных материалов.