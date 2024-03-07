В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.
Губернатор призвал граждан, которые находятся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, таких как коридор, ванная, кладовая. Тем, кто находится на улице, необходимо укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.
Впервые с начала военной операции на Украине в Курской области объявили ракетную опасность в январе 2024 года. В ночь на 1 марта в Курске сигнал продлился шесть часов.
Курская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников. Накануне, 6 марта, дважды подверглась ударам дронов территория Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК) — там загорелся резервуар на складе горюче-смазочных материалов.
Названо туристическое направление, куда россияне стали ездить в два раза чаще
Илон Маск встретился с Трампом впервые после перепалки в Twitter
Вступили в силу важные изменения для Apple, Google, Microsoft. Что нужно знать
Премьер Великобритании Риши Сунак пожаловался на беспорядок дома
Директор СВР Нарышкин впервые прокомментировал смерть Навального
Что будет с интернетом в России после повреждения кабеля хуситами
Стало известно, когда выйдет третья часть «Холопа»
Сколько стоит и как выглядит иранский седан для России. Фото и подробности
Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье
Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB
Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?
Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»