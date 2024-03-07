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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области объявили ракетную опасность

Губернатор Старовойт: в Курской области объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Губернатор призвал граждан, которые находятся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, таких как коридор, ванная, кладовая. Тем, кто находится на улице, необходимо укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

Под Курском сработала ПВО
Политика
Фото:Ольга Соколова / Global Look Press

Впервые с начала военной операции на Украине в Курской области объявили ракетную опасность в январе 2024 года. В ночь на 1 марта в Курске сигнал продлился шесть часов.

Курская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников. Накануне, 6 марта, дважды подверглась ударам дронов территория Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК) — там загорелся резервуар на складе горюче-смазочных материалов.

В Курской области объявили ракетную опасность
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Курская область ракетная опасность Роман Старовойт
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Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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