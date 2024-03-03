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Война с хуситами ,  
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Затонувший в Красном море сухогруз перевозил 21 тыс. т опасных удобрений

CENTCOM: на затонувшем из-за удара хуситов судне было 21 тыс. т удобрений
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Война с хуситами

Британский сухогруз MV Rubymar, который затонул в Красном море после атаки хуситов, перевозил около 21 тыс. т удобрений, состав которых может нанести вред окружающей среде. Об этом сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

«Около 21 тыс. т удобрений на основе сульфата аммония, которые перевозило судно, представляют собой экологический риск для Красного моря», — говорится в публикации.

Хуситы 18 февраля атаковали судно Rubymar, которое шло под флагом Белиза, в Аденском заливе. В движении сообщили, что корабль получил серьезные повреждения и находится на грани затопления, а экипажу помогли спастись. Сухогруз затонул накануне, 2 марта.

Атакованный хуситами британский сухогруз затонул в Красном море
Политика
Сухогруз Rubymar

Йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем, с осени 2023 года. Вашингтон и Лондон в ответ наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции. В частности, 28 февраля в Пентагоне сообщили об ударе по 230 объектам в Йемене.

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Теги
Красное море хуситы сухогруз удобрения
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