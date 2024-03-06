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Война с хуситами ,  
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Хуситы заявили об ударе по двум американским эсминцам в Красном море

Хуситы заявили об атаке двух американских эсминцев в Красном море
Сюжет
Война с хуситами

Йеменские хуситы атаковали два американских эсминца в Красном море, сообщил представитель движения Яхья Сариа, передает Al Masirah.

Он уточнил, что вооруженные силы Йемена «провели военную операцию» с применением противокорабельных ракет и беспилотников.

Центральное командование Пентагона сообщило в соцсети Х, что ракету и беспилотники хуситов, выпущенные в сторону эсминца США, сбили в Красном море.

«Между 15:00 и 17:00 силы Центрального командования США сбили одну противокорабельную баллистическую ракету и три беспилотных авиационных комплекса одностороннего нападения, запущенные из районов, контролируемых хуситами», — говорится в сообщении.

Позже были сбиты еще три ракеты и три беспилотных надводных корабля.

Швейцарская MSC подтвердила удар хуситов по ее судну у берегов Йемена
Политика
Фото:Khaled Abdullah / File Photo / Reuters

Йеменские хуситы атакуют американские и британские корабли, а также связанные с Израилем суда. Атаки начались осенью 2023 года в ответ на израильскую операцию в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС. Вашингтон и Лондон с января 2024 года наносят ответные удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.

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4 марта хуситы заявили об атаке на судно MSC Sky в Аравийском море. По словам представителя движения, военные использовали несколько противокорабельных ракет, «их попадание было точным и прямым».

Позднее швейцарский грузоперевозчик MSC подтвердил, что его судно MSC Sky II подверглось атаке. Перевозчик сообщил, что ракета попала в корабль в Баб-эль-Мандебском проливе, соединяющем Красное море и Аденский залив. Он шел из Сингапура в Джибути. Представитель хуситов утверждает, что MSC Sky — израильское судно.

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Теги
хуситы Красное море Пентагон США
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