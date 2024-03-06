Минздрав Тувы опроверг сообщения о смерти пострадавшего при аварии на ТЭЦ
Минздрав Тувы опроверг информацию о смерти одно пострадавшего при аварии на Шагонарской ТЭЦ, пишут «РИА Новости». Ранее об этом сообщали ТАСС и «Интерфакс», ссылаясь на источники в правоохранительных органах и экстренных службах.
По данным ведомства, количество пострадавших составило 23.
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