Минздрав Тувы опроверг сообщения о смерти пострадавшего при аварии на ТЭЦ

Фото: МЧС России

Минздрав Тувы опроверг информацию о смерти одно пострадавшего при аварии на Шагонарской ТЭЦ, пишут «РИА Новости». Ранее об этом сообщали ТАСС и «Интерфакс», ссылаясь на источники в правоохранительных органах и экстренных службах.

По данным ведомства, количество пострадавших составило 23.

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