Молодежь назвала лучший возраст для начала карьеры и рождения детей

Начать зарабатывать молодой россиянин должен еще до наступления совершеннолетия, съехать от родителей — в 20, завести ребенка — до 28 лет, считают опрошенные молодые люди

Фото: Frank May / ТАСС

Большая часть молодых людей в России считает, что оптимальный возраст девушки при рождении первенца составляет 25 лет, возраст отца — 28 лет, следует из исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ.

Всероссийский опрос проведен аналитическим центром НАФИ в июне 2022 года. Опрошены 1000 человек в возрасте 14–35 лет. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население России по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

То, что для женщины оптимальный возраст первых родов находится в интервале от 21 до 25 лет, считают 55% опрошенных. Каждый четвертый (26%) высказал мнение, что ожидаемый благоприятный возраст женщины при рождении первенца — 26–30 лет. О том, что оптимально решиться на рождение ребенка в возрасте 31–35 лет, считают 15% опрошенных. Наименьшее число — 3% — предположили, что женщине нужно родить в 36–40 лет.

46% респондентов высказывают мнение, что отцом нужно стать в 26–30 лет, треть (34%) — в возрасте 21–25 лет, 12% — в 31–35 лет.

В исследовании также оценивалось, какой, по мнению молодежи, идеальный возраст для начала других этапов взрослой жизни. Большинство молодых россиян считают, что юноши и девушки должны заработать первые деньги в промежутке от 15 до 18 лет. При этом для юношей возраст в 15–18 лет как оптимальный для получения первого заработка указали 64% опрошенных, для девушек — 61%.

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По мнению большинства молодых (74%), начать отдельную от родителей жизнь как девушки, так и юноши должны до 20 лет. Четверть опрошенных (24%) считают, что начать вести самостоятельную жизнь девушке целесообразно в возрасте 21–25 лет, а для переезда юноши от родителей этот возраст назвали подходящим 22%.

Согласно данным Минтруда, средний возраст рождения ребенка у женщин в России сейчас достигает 28 лет.