ВЦИОМ зафиксировал снижение у россиян интереса к астрологии

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Доля верящих в астрологию россиян упала с 52% до 42% за последние 16 лет, сообщил ВЦИОМ по результатам опроса. Почти половина россиян гороскопами не интересуется, каждый десятый участник опроса назвал их антинаучными.

При этом 3% респондентов заявили, что относятся к предсказаниям астрологов серьезно.

«Астрологическими прогнозами интересуется каждая вторая женщина (50%) и каждый третий мужчина (33%). Процент также выше среди сельчан (50%). Чем старше россияне, тем чаще они говорят, что просматривают гороскопы», — говорится в сообщении социологов.

ВЦИОМ отметил, что в стране в целом растет количество людей, которые не интересуются сверхъестественным. В магическое и необычное не верит почти каждый четвертый житель России (24%). За 20 лет этот показатель увеличился в полтора раза: в 2004 году таких было 15%, а в 2008 году — 19%.

Телепередачи о магах и колдунах сейчас смотрит 37% россиян, из них только 8% респондентов воспринимают их всерьез. Остальные участники исследования включают такие программы ради развлечения.

ВЦИОМ отметил, что за 19 лет почти не изменился процент верующих в Бога россиян. В 2005 году верующими себя считали 58% граждан, у стольких же сохранились религиозные взгляды и в 2024 году.

В декабре 2023 года в РАН назвали веру в астрологию ненаучной. Ученые напомнили, что астрологи в своих прогнозах используют псевдонаучные данные, чтобы повысить доверие к себе. В РАН заявили, что «астрология уклоняется от важнейшей задачи науки — поиска объяснения изучаемых явлений».

Летом 2023 года российские издательства заявили о снижении спроса на книги об эзотерике. При этом читатели начали интересовать религиозной литературой. В частности, издательская группа «Эксмо-АСТ» сообщила, что в первом полугодии 2023 года продажи книг о религии увеличились на 40%.