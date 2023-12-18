В РАН объяснили опасность астрологии

Астрология ненаучна и может даже принести вред человеку, если полагаться на нее при выборе лечения или при распоряжении финансами, подчеркнули в РАН. По данным ВЦИОМ, 15% россиян верят астрологам

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Астрологи использует псевдонаучные обоснования для повышения доверия к себе, однако к ней следует относиться только как к развлечению, напомнила Комиссия РАН по борьбе с лженаукой в своем меморандуме (.pdf).

«Парадоксален распространенный в астрологии тезис о важности именно момента рождения человека, а не, скажем, момента зачатия. Однако в астрологии не предпринимается даже попыток объяснения этих механизмов, не говоря уже об их проверке. Тем самым, астрология уклоняется от важнейшей задачи науки — поиска объяснения изучаемых явлений», — указали ученые.

Доля россиян, которые верят в гороскопы, астрологические прогнозы и советы астрологов — 15%, склонны сомневаться — 25% респондентов, совсем не верят — 60%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Среди доверяющих астрологии больше всего доля молодежи в возрасте 18–24 лет (27%), женщин (21%) и жителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (26% и 30%).

Кроме того, астрологи проваливают экспериментальные проверки своих результатов, продолжили эксперты, а популярность астрологии часто связана с ошибками мышления, такими, как эффект Форера (когда люди верят расплывчатым и обобщенным описаниям личности, якобы созданным специально о них), а также со склонностью замечать факты, подтверждающие взгляды, и игнорировать неприятные аргументы.

«Хотя вера в астрологию распространена и нормализована в обществе, ее использование может нести финансовые и психологические риски, а в случае медицинской астрологии — риски для здоровья», — отметили ученые.

Они порекомендовали гражданам не полагаться на астрологию при принятии важных решений, отдельно попросив о том же политиков, чиновников и бизнесменов.

Какие еще рекомендации по астрологии дала комиссия по борьбе с лженаукой «Средствам массовой информации. Отказаться от рекламы и популяризации астрологических услуг, организация, курсов».

«Образовательным организациям. Исключить из своих программ мероприятия, связанные с обучением астрологии или ее пропагандой».

«Медикам, психологам, социологам. Информировать своих пациентов и клиентов, что чрезмерное увлечение астрологическими услугами может приводить к зависимости наподобие игромании».

«Издательствам. Отказаться от издания астрологической литературы. В случае издания астрологической литературы добавлять пометку, что информация в книге носит развлекательный характер и не основана на научных исследованиях».

«Астрологам... Рассмотреть возможность смены профессии»

Получившийся документ излишне научен, а читать его должны обычные люди, посетовал RTVI один из авторов меморандума, научный руководитель Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова, академик РАН Анатолий Черепащук. Он указал, что западные нобелевские лауреаты регулярно призывают не поддаваться на уловки мошенников, и это гораздо убедительнее для домохозяек и других обывателей: «Ведь всем здравым людям очевидно, что это — бред сивой кобылы».

Первоначально темой астрологии заниматься не хотелось — казалось, что «эти древние сказки не заслуживают нашего внимания», признался председатель комиссии по лженауке академик Евгений Александров. Поворотным моментом стал круглом столе в Госдуме, на котором сообщили, что четверть россиян принимают решения по гороскопу.

«На фоне того, что в последнее время с развитием всех этих онлайн-коучингов и людей, которые зарабатывают миллиарды чисто на разговорах, астрология в последние годы выглядит безобидным ковырянием в носу», — отметил член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований Анатолий Петрукович.